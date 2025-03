Calcio: Conceiçao, Champions? Penso a presente, conti alla fine

agenzia

Leao molto disponibile e pronto ad aiutare da inizio o da 40'

MILANO, 14 MAR – “Champions? Lottiamo tutti i giorni per avere una evoluzione come squadra. Così i risultati sono migliori. Pensiamo nel presente, domani c’è una sfida difficile contro un bel Como. Non ho bisogno di pensare troppo avanti. Poi faremo i conti”: il tecnico del Milan Sergio Conceiçao alla vigilia della sfida contro il Como, non si sbilancia sulle possibilità della squadra rossonera di centrare un posto in Champions League per la prossima stagione. Il Milan pensa al presente e a centrare un’altra vittoria dopo quella di Lecce. Questa volta, però, Leao potrebbe partire dal 1′: “Rafa è uno dei migliori giocatori del campionato italiano, può anche esserlo del mondo. Ci ho parlato, siamo molto diretti. Abbiamo un rapporto fantastico, è molto disponibile ed è pronto per aiutare la squadra, sia dall’inizio che al 40′ o al 90′ “.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA