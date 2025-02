Calcio: Conceicao, conquistati tre punti importanti

agenzia

D'Aversa: 'I ragazzi hanno fatto una partita coraggiosa

EMPOLI, 08 FEB – Per il Milan vittorioso a Empoli il momento topico della gara è stata l’espulsione di Tomori. Lo racconta lo stesso tecnico Conceicao: “La tentazione in quel momento era di togliere un attaccante per mettere un difensore, ma non l’ho fatto. Ho abbassato un po’ Joao Felix, ho rischiato perché pareggiare per un club come il Milan vuol dire perdere due punti. Siamo stati più forti, con molto rispetto per l’aggressività dell’Empoli. La loro profondità è molto pericolosa, sono una squadra ben allenata. Questi tre punti sono molto importanti per il nostro percorso”. Modulo 4-4-2 offensivo per i rossoneri, da capire se può essere sostenibile in ogni partita…. “Gimenez è un giocatore di qualità, lo seguivo già quando era al Porto – spiega il tecnico del Milan -. Come Joao Felix e Walker, il collettivo funziona quando i giocatori si sacrificano uscendo dalla comfort zone per uno scopo più grande che è quello di servire la squadra. Questi dettagli portano i giocatori ad un livello superiore, tutti i giocatori davanti sono bravi quando abbiamo la palla ma c’è tutto un altro lavoro da fare quando non ce l’abbiamo. Se siamo compatti e solidi come squadra è grazie a tutti e non solo per merito della linea difensiva, questo è il tipo di calcio che piace a me e quello che conta adesso è il mio”. Infine qualche sbavatura difensiva, come nell’azione dell’espulsione: “Stiamo lavorando sulla difesa, anche se non abbiamo tanto tempo. Questa articolazione è importante per la compattezza della squadra, non mi è piaciuto come siamo usciti sull’espulsione perché non facciamo il fuorigioco. Lavoriamo molto su questi dettagli, che sono importanti per me e per la squadra”. Dall’altra parte Roberto D’Aversa commenta la sconfitta: “Il deficit di esperienza tra i miei ragazzi e quelli del Milan è evidente. Nel primo tempo abbiamo avuto un episodio clamoroso: l’incrocio preso da Colombo. Ma la squadra ha fatto la partita giusta, ha giocato con coraggio, poi ci sono anche episodi che determinano una gara”. Un Empoli che gioca ma che non riesce più a vincere: “La prestazione i ragazzi l’hanno fatta, si può solo rimproverare un venti minuti contro il Lecce – ricorda il tecnico -. Poi si devono analizzare bene le partite, non il risultato. Col Milan c’è una differenza di esperienza e di rosa. Questo però non toglie nulla ai ragazzi, per la prestazione avremmo meritato di passare in vantaggio. Paghiamo anche i tanti infortuni”. Infine il siparietto finale con Conceicao: “Gli ho solo detto che non c’è bisogno di chiamare cose a favore quando chiaramente non ci sono. A nessuno piace perdere le partite, mi ha fatto i complimenti ma quando si perde non si accettano. Ma ero un po’ nervoso io, lui non ha fatto nulla”.

