Calcio: Conceicao, Milan pancia piena? Supercoppa dimenticata

Dobbiamo arrivare più in alto possibile, emozioni? Non ci sono

MILANO, 10 GEN – “Siamo a 17 punti dal vertice della classifica, un club che ha vinto 19 Serie A e 7 Champions League non può avere la pancia piena per una Supercoppa. Dobbiamo concentrarci sulla partita di domani, iniziando già domani a vincere e convincere per arrivare più in alto possibile. La Supercoppa è passata”: lo dice il tecnico del Milan Sergio Conceiçao alla vigilia del match casalingo contro il Cagliari nella conferenza stampa organizzata a San Siro. Sarà debutto da allenatore in Serie A ma Conceiçao non si lascia distrarre: “Le emozioni dell’esordio in campionato non ci sono. C’è l’adrenalina normale di preparazione della partita. Ma ci sono tante cose nella testa, tanti dettagli della partita. Qualcosa sentirò perché non sono una pietra… ma sono concentrato sulla partita”.

