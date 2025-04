Calcio: Conceicao, tifosi Udinese mi hanno commosso

agenzia

Fischiare il calciatore e applaudire l'uomo è rarissimo

UDINE, 11 APR – “Mi sono commosso per il comportamento dei tifosi dell’Udinese che hanno fischiato il calciatore Maignan per l’intera partita e hanno applaudito l’uomo Maignan in quei momenti così delicati: è una cosa rara nel mondo del calcio, voglio complimentarmi con loro”. Lo ha detto Sergio Conceicao, in conferenza stampa, dopo la vittoria del suo Milan a Udine, commentando l’episodio dell’infortunio del portiere francese. “Quanto alla partita – ha aggiunto – abbiamo fatto una gara consistente, anche perché finalmente abbiamo potuto lavorare con calma dopo le nazionali. Ieri avevo sensazioni buone e il campo le ha confermate”.

