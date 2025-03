Calcio: Conceiçao, voci nuovo tecnico?Abituato ma manca rispetto

agenzia

'Nessuna rivalsa affrontando Fabregas, è solo Milan contro Como'

MILANO, 14 MAR – “Non posso controllare quello che dicono e pensano gli altri. Posso controllare i giocatori e quello che facciamo in partita. Sono abituato a tutto, alle volte sembra mancare il rispetto delle persone che sono qua ora”: così il tecnico del Milan Sergio Conceiçao commenta le voci sul futuro della squadra rossonera e sul fatto che si facciano già i nomi del prossimo allenatore. Tra i tanti, anche Fabregas è stato accostato al Milan e domani Conceiçao lo affronterà a San Siro ma senza cercare rivincite personali. “Se la motivazione partiva da questo allora ero malato, dovevo andare in ospedale. La motivazione – spiega Conceiçao – arriva dalla voglia di vincere una partita difficile contro una squadra che ha qualità, con giocatori interessanti e uno staff tecnico bravo. Bisogna studiare i loro punti forti e le loro debolezze e fare il nostro lavoro, concentrandoci su di noi. Se facciamo quello su cui abbiamo lavorato allora siamo più vicini a vincerla. È Milan contro il Como, non Conceiçao contro l’allenatore avversario”

