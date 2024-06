Calcio: Conte, ‘emozione per l’accoglienza di Napoli’

agenzia

'Di solito sono abituato a dare qualcosa prima di ricevere'

NAPOLI, 26 GIU – “E’ la prima volta che mi presentano in questa maniera. C’è un filo di emozione nonostante la mia lunga carriera da calciatore e allenatore. Vi ringrazio, Ringrazio Napoli perché di solito io prima di ricevere do qualcosa e qui è successo il contrario Ricevuto tanto entusiasmo, tanto affetto e adesso non mi resta che dare per restituire”. Così Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli ha esordito nella conferenza stampa di presentazione nel Teatrino di Corte del Palazzo Reale di Napoli.

