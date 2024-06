Calcio: Conte, ‘ho scelto il Napoli per il progetto’

agenzia

'Dobbiamo essere alternativa alle solite note per lo scudetto'

NAPOLI, 26 GIU – “Ho scelto Napoli per il progetto. Ho firmato un contratto di tre anni. Il presidente è stato molto chiaro su quello che potremo fare. Cercheremo nel più breve tempo possibile di far diventare il Napoli di nuovo una alternativa credibile alle solite note”. Antonio Conte sa bene cosa i tifosi si aspettano da lui e dalla squadra. “Per 14 anni – osserva – il Napoli è riuscito ad entrare in Europa ed è una cosa importante, C’è stata una gestione giusta, si è vinto uno scudetto, l’annata scorsa non è stata positiva per cui c’è da ricostruire. Ci vorrà un po’ di tempo, un po’ di pazienza, ma io sono del pensiero che chi ha tempo non aspetti tempo”. “Dovremo prenderci la responsabilità – conclude – affinché il Napoli diventi una alternativa alle solite note nel vincere lo scudetto. Questo è il progetto. Ho sentito qualcosa in pancia, siamo qui e non vediamo l’ora di iniziare”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA