Calcio: Conte, ‘l’Atalanta forte, magari ci sottovalutano…’

agenzia

'Hanno vinto Europa League e sono tra le squadre più in forma'

NAPOLI, 01 NOV – “Dobbiamo stare attenti a livello mentale ad affrontare nel modo giusto questa partita. Magari l’Atalanta potrebbe sottovalutarci, visto quello che è successo l’anno scorso e che quest’anno noi non stiamo disputando le Coppe e loro stanno facendo la Champions per la quale sono molto bene strutturati”. Antonio Conte non vede la possibilità che la sua squadra domenica al Maradona possa affrontare l’Atalanta senza la giusta concentrazione. “Domenica – dice in conferenza stampa – avremo di fronte una squadra forte, che l’anno scorso ha vinto l’Europa League battendo in finale il Bayer Leverkusen, che si è qualificata per la Champions e che oggi deve essere annoverata tra le squadre più forti che ci sono i giro”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA