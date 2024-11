Calcio: Conte, ‘Lobotka pronto dalla prossima partita’

agenzia

'Sono molto contento di Gilmour, farà grandi cose a Napoli'

NAPOLI, 01 NOV – “Lobotka sarà pronto per la prossima partita, quindi siamo nelle fasi conclusive di recupero. Quello che ha avuto in Nazionale non era un problemino è c’è voluta una fase di recupero un po’ più lunga che ora sta per concludersi. Bisogna vere pazienza, ma penso che dalla prossima gara sarà a disposizione”. Antonio Conte conferma che la ripresa del centrocampista slovacco prosegue dopo l’infortunio muscolare riportato in una partita della sua Nazionale. “Su Gilmour – aggiunge il tecnico del Napoli – non avevo dubbi. Anzi era un mio cruccio avere qualcuno che meritava di giocare ma poi guardavo Lobotka in partita con le sue prestazioni eccezionali… “Il valore di Gilmour – conclude Conte – lo conosciamo. Sta facendo molto bene e sono molto contento che stia con noi. E’ giovane, potrà stare tanti anni nel Napoli e potrà fare grandi cose”.

