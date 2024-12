Calcio: Conte, primo tempo bellissimo secondo bruttissimo

agenzia

"Non dovevamo essere passivi ma cercare il terzo gol"

GENOVA, 21 DIC – “Un primo tempo bellissimo, un secondo tempo bruttissimo”. Riassume così Antonio Conte la gara con il Genoa vinta dal suo Napoli 2-1. Nonostante i tre punti significhino primo posto il tecnico non è molto soddisfatto. “Il mio monito ai ragazzi tra il primo e il secondo tempo è stato proprio quello di non farli rientrare in partita-ha spiegato il tecnico degli azzurri-.Nel primo tempo il dominio è stato totale sotto tutti gli aspetti. Non c’è stata partita. Ma proprio per la mia esperienza dovevamo alzare l’attenzione e non dovevamo cullarci su quanto fatto nella prima frazione”. Non è bastato dunque giocare “il più bel primo tempo da quando sono sulla panchina del Napoli” per chiudere in tranquillità la partita. “Nel secondo siamo stati passivi e questo non mi è piaciuto. Abbiamo concesso un tiro dopo appena un minuto, poi il gol chiaramente ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi e questo è un campo difficile. Abbiamo voluto soffrire rendendo la gara in salita. Per questo penso che dovremo fare delle riflessioni ma allo stesso tempo dobbiamo essere contenti per il risultato perché stiamo festeggiando i 3 punti. Avremmo dovuto cercare il terzo gol e difenderci attaccando non diventare passivi. Quando parlo di lavori in corso mi riferisco a tutto questo. Oggi, ripeto, il secondo tempo è stato negativo sotto tutti gli aspetti. Non sono soddisfatto”. “Il mio monito ai ragazzi tra il primo e il secondo tempo è stato proprio quello di non farli rientrare in partita-ha spiegato il tecnico degli azzurri-. Nel primo tempo il dominio è stato totale sotto tutti gli aspetti. Non c’è stata partita. Ma proprio per la mia esperienza dovevamo alzare l’attenzione e non dovevamo cullarci su quanto fatto nella prima frazione”. zone nobili della classifica e dare fastidio a chi dovrebbe essere più titolate per la vittoria finale. Però posso dire che faremo un’introspezione e capiremo che si può fare molto meglio. Rischiare di pareggiare non fa parte della mia mentalità e non fa perte di quello che cerco di trasferire. Ho ragazzi che capiscono quando c’è qualcosa da migliorare come ho detto :primo tempo bellissimo, secondo tempo bruttissimo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA