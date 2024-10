Calcio: continua protesta tifosi Roma ‘Friedkin, cambiate rotta’

agenzia

E con l'Inter la Sud in sciopero per i primi 15 minuti

ROMA, 14 OTT – La protesta dei tifosi della Roma prosegue e domenica sera, nella sfida all’Inter, la Curva Sud sciopererà dal tifo per i primi 15 minuti della partita nei quali non entrerà nell’impianto. Lo fa sapere il gruppo del tifo organizzato giallorosso con una nota. “In occasione di Roma-Inter la Curva Sud resterà fuori – si legge nel comunicato – per far risaltare ancor più il dissenso vista l’importanza della partita – e per protestare contro una dirigenza che, alle promesse, non sta facendo seguire i fatti”. E poi ancora: “Bandiere vilipese, stemma mai restituito, disorganizzazione diffusa, merchandising approssimativo, scelta di persone inadeguate a rappresentare la Roma sotto tutti i profili, vista la loro non conoscenza della realtà romana, della storia dell’A.S. Roma, dei valori tradizionali dei romanisti. Per guidare la Roma non è sufficiente spendere soldi ma è necessario creare e rappresentare una società in cui ciascun romanista possa rispecchiarsi e della quale essere orgoglioso”. L’invito a non entrare per i primi 15 minuti é poi esteso a tutti i tifosi degli altri settori. “Famiglia Friedkin, esigiamo un cambio di rotta”, conclude la nota.

