Calcio: Costa Rica e Uruguay pareggiano 0-0 in amichevole

agenzia

Match di preparazione in vista della Copa America

ROMA, 01 GIU – Costa Rica e Uruguay hanno pareggiato 0-0 in amichevole venerdì a San José, in Costa Rica. L’incontro faceva parte della preparazione delle due squadre alla Copa America (20 giugno-14 luglio negli Stati Uniti), dove la Costa Rica giocherà nel primo turno nel gruppo D con Brasile, Paraguay e Colombia, e l’Uruguay nel gruppo C con Stati Uniti, Bolivia e Panama.

