Calcio: Cremonese lancia Vardy, con il Verona prima convocazione

Ampia scelta per Nicola in vista del posticipo di lunedì

CREMONA, 11 SET – La Cremonese si prepara alla sfida di lunedì sera al Bentegodi contro il Verona con una novità che fa sognare i tifosi: per la prima volta sarà a disposizione Jamie Vardy. L’attaccante inglese, arrivato tra grande entusiasmo, si è allenato con la squadra tutta la settimana ma difficilmente partirà titolare. Nicola infatti sembra orientato a confermare il tandem offensivo composto da Vazquez e Sanabria. L’altro nodo da sciogliere riguarda la mediana: Bondo e Grassi sono in ballottaggio per una maglia da titolare. Intanto arrivano buone notizie dall’infermeria, con Barbieri, Bonazzoli e Johnsen recuperati dopo i recenti acciacchi e nuovamente a disposizione. Anche per Moumbagna e Sarmiento si tratta della prima convocazione, due pedine che aumentano ulteriormente le scelte del tecnico. Proprio l’abbondanza è il tema principale in casa grigiorossa: con una rosa ampia e competitiva, la prima sfida per molti giocatori sarà rientrare tra i convocati. Nicola avrà così la possibilità di variare soluzioni sia a gara in corso che nelle rotazioni, un’arma preziosa.

