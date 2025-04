Calcio: Cuadrado ‘io ex Lecce, Graziano era una grande persona’

agenzia

BERGAMO, 28 APR – “Ho tantissimi e bellissimi ricordi di Lecce. Graziano Fiorita era una grandissima persona che ho avuto la fortuna di conoscere. Tutto il mondo del calcio e anche l’Atalanta sono vicini alla sua famiglia: non ci sono le parole, servirà loro la forza di tirare avanti. Che la famiglia possa trovarla”. Juan Cuadrado, laterale dell’Atalanta ed ex della partita tra la Dea e i salentini, ricorda il fisioterapista scomparso tragicamente giovedì, conosciuto ai tempi della militanza nel Salento. “E’ stata una maniera diversa di iniziare una partita. Quando stai lì e ci ripensi, ti condiziona un po’, ma siamo professionisti e siamo scesi in campo adeguandoci alla decisione della Lega Calcio – prosegue l’esterno colombiano, che s’è procurato il rigore dell’1-1 segnato da Retegui -. E’ un pari importante che ci consente di restare al terzo posto continuando la corsa verso l’obiettivo della qualificazione alla Champions”. Sulla frenata dopo le due vittorie di fila con Bologna e Milan, Cuadrado è netto: “Tante occasioni, ma è mancata tanta lucidità nell’ultimo passaggio sottoporta. C’è da lavorarci su, siamo una grande squadra: dobbiamo imparare anche da questa partita ed essere positivi perché comunque dipende da noi – osserva ancora Cuadrado -. 70 punti bastano? No, dobbiamo cercare sempre il risultato partita dopo partita, finale dopo finale. Giochiamo per vincere, poi troviamo squadre come il Lecce che sanno mettersi dietro a difendere: così le cose diventano più difficili. Spesso cerchiamo le giocata, ma se l’avversario si chiude bisogna per forza tirare di più, anche da fuori, per sbloccare la partita”.

