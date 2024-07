Calcio: Dahl sbarca a Roma, Soulè è a un passo

agenzia

Domani sfida con Tolosa, De Rossi ritrova Dybala

ROMA, 26 LUG – Samuel Dahl c’è, Matias Soulè quasi. Se per lo svedese, sbarcato in mattinata a Fiumicino, manca solo l’ufficialità, per l’argentino la strada sembra ormai in discesa. L’accordo con la Juventus, che detiene il suo cartellino, è praticamente fatto e anche con il calciatore, autore di 11 gol e 3 assist in 39 partite con la maglia del Frosinone, l’accordo è stato raggiunto. Quello che, salvo clamorosi ripensamenti di mercato dell’ultimo momento, sarà il quinto acquisto dopo Buba Sangaré, Enzo Le Fée, Mathew Ryan e Samuel Dahl, dovrebbe sbarcare nella Capitale nei prossimi giorni per sottoporsi alle visite mediche, mettere nero su bianco la firma sul contratto e iniziare la nuova avventura all’ombra del Colosseo. Nel frattempo De Rossi prepara la sfida al Tolosa, che si giocherà regolarmente dopo la cancellazione per il timore di possibili problemi di ordine pubblico e poi riprogrammata; lo scenario non sarà lo stadio Del Conero di Ancona ma il centro sportivo di Trigoria. Il tecnico ritroverà Dybala, tornato in gruppo già da qualche giorno dopo il matrimonio in Argentina, e pronto a guidare ancora l’attacco giallorosso. Oltre a lui ci saranno anche gli azzurri, tornati dalle vacanze post europeo per iniziare a vedere quella che , dopo le prime due amichevoli con Latina e Kosice, sarà la vera Roma formato 2024/25.

