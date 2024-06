Calcio: Daniele Bonera allenatore di Milan futuro in Serie C

agenzia

Prime uscite ufficiali l'11 e il 18 agosto con Coppa Italia

MILANO, 27 GIU – Si chiamerà Milan Futuro la squadra di giovani rossoneri che parteciperà al campionato di Serie C dalla prossima stagione. Ad allenarla Daniele Bonera. Lo annuncia il club in una nota. “Il progetto sportivo di Milan Futuro, ultimo tassello di un percorso virtuoso che coinvolge l’intero vivaio fino alla Prima Squadra – si legge -, nasce con l’obiettivo principale di valorizzare il talento dei giovani cresciuti nel Settore Giovanile rossonero, che già si sono contraddistinti nelle ultime stagioni nei campionati di categoria, in Youth League e con le rispettive Nazionali giovanili per completarne il processo di maturazione fisico-atletica. Inoltre, permetterà ai calciatori di confrontarsi, all’interno del proprio Club di appartenenza, con il calcio professionistico”. La squadra si radunerà l’8 luglio e si allenerà a Milanello a stretto contatto con il team di Paulo Fonseca, formando di fatto un unico gruppo. Le prime uscite ufficiali sono in programma l’11 e il 18 di agosto quando si disputeranno il primo e il secondo turno preliminare di Coppa Italia Serie C, mentre l’avvio del campionato è previsto il 25 agosto.

