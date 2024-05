Calcio: Danilo saluta Allegri, ‘mai mollato nelle difficoltà’

agenzia

Il messaggio social del capitano bianconero al tecnico esonerato

TORINO, 18 MAG – “Ciao Max, hai sempre detto che le parole contano poco, sono i fatti che contano. Ma ho voluto rendere pubbliche quelle parole”: comincia così il messaggio social firmato da capitan Danilo per Massimiliano Allegri, esonerato ieri da allenatore della Juventus. “Le vittorie sono sempre belle ma non sempre ci permettono di crescere, mentre i momenti di difficoltà ci fanno obbligatoriamente crescere, e ci permettono anche di vedere di che pasta è fatta ogni persona – si continua a leggere su Instagram – detto questo, i momenti di difficoltà negli ultimi tre anni sono stati immensi, e tu e tutto il tuo staff non avete mollato e non ci avete permesso di smettere di lottare nemmeno per un giorno. Questa lezione rimarrà con noi per sempre, per il calcio e per la vita. Questo significa essere Juventus! Grazie di tutto. Ciao mister”.

