Calcio: D’Aversa, Parma per me avversario speciale ma da battere

agenzia

Empoli in trasferta senza Esposito, problema muscolare

EMPOLI (FIRENZE), 26 OTT – Roberto D’Aversa perde alla vigilia della gara col Tardini uno dei suoi uomini di maggior estro, Sebastiano Esposito, alle prese con un problema muscolare e in forse anche per la sfida di mercoledì prossimo a Empoli con l’Inter. Intanto domani a Parma non ci sarà: “Sono abituato – spiega l’allenatore – a guardare il bicchiere mezzo pieno. Esposito non ci sarà, ma sono convinto che chi lo sostituirà avrà una gran voglia di mettersi in mostra. Alla fine conta la determinazione e la voglia”. Probabilmente sarà il norvegese Solbakken a prendere il suo posto a fianco di Fazzini e dietro a Colombo. L’Empoli è reduce da due sconfitte e ha voglia di riprendere il buon cammino di inizio stagione: “Nelle ultime due partite non c’è stato il risultato ma la squadra ha messo in campo sempre una buona prestazione – dice D’Aversa -. Col Napoli abbiamo fatto una prima ora molto bene, non si può fare una prestazione del genere e finire sullo 0-0. Non è tanto il secondo tempo, l’ultima mezz’ora è stata equilibrata, il rammarico e la rabbia ci sono per i primi due terzi di gara. Dobbiamo migliorare nell’ultima scelta, dobbiamo essere più determinati a sfruttare quelle chance. La cattiveria e la determinazione fanno la differenza”. Per D’Aversa domani sarà una gara particolare, torna a Parma per la prima volta da avversario, in una piazza dove ha portato la squadra alla serie C alla A e dove ha guadagnato due salvezze. “Torno in uno stadio in cui sono stato quasi quattro anni e in cui abbiamo fatto cose importantissime – racconta il tecnico dell’Empoli -. Ci torno volentieri, è una gara speciale. Quando penso al Parma penso alla società e alla gente che ci hanno permesso di fare quella bella esperienza. Queste persone le sento ancora, ho dei legami forti con molte di loro. Detto questo, sono un avversario e l’obiettivo è di riprenderci quello che ci è sfuggito con il Napoli. Il Parma ha giocatori di gamba e qualità, sono giovani. Dovremo stare molto attenti”. Sempre sull’avversario il tecnico dei toscani, spiega: “Non considero il Parma una provinciale. Hanno fatto investimenti importantissimi in questi anni. A livello di squadra le ultime prestazioni sono bugiarde, e sono stati influenzate da alcune espulsioni”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA