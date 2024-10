Calcio: De Bruyne chiede riposo al Belgio, salta sfide a Italia

agenzia

Trequartista City non ci sarà il 10 ottobre e il 14 novembre

ROMA, 04 OTT – Kevin de Bruyne ha chiesto al ct del Belgio di non essere convocato per le prossime partite della nazionale. Il trequartista del Manchester City, 33 anni, ha saltato quattro partite del suo club per un fastidio muscolare subito nella partita di Champions contro l’Inter. “Ho avuto una lunga conversazione telefonica con Kevin – ha detto il ct del Belgio, Tedesco – Ha chiesto di saltare questo ritiro e anche novembre, per poter prendersi cura del suo corpo. Il programma è diventato ancora più fitto a causa del Mondiale per club. Ecco perché lui non c’è adesso e a novembre. Ma quando conta davvero, il Mondiale, lui ci sarà”. De Bruyne non ci sarà percio’ contro l’Italia il 10 ottobre prossimo all’Olimpico, in Nations’ League, e nella successiva partita contro la Francia, ma saltera’ anche il ritorno contro gli azzurri in Belgio, il 14 novembre.

