Calcio: De Roon, a Bergamo la gente piange dalla gioia

'I tifosi felici che ci giochiamo la semifinale col Liverpool'

BERGAMO, 17 APR – “Al ritorno da Liverpool, ho incontrato a Bergamo persone che piangevano dalla felicità. I tifosi sono felici che ci stiamo giocando l’accesso alle semifinali contro una delle squadre più importanti al mondo”. Così Marten de Roon, alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro i Reds, sottolinea il legame dell’Atalanta con la sua terra “Giocare davanti al nostro pubblico significa non sentire la fatica di dover giocare ogni 4 giorni. Credo che tutta Italia sarà con noi, non solo Bergamo. Una partita davvero speciale – rimarca il centrocampista -. Vogliamo fare il massimo come ad Anfield, vogliamo dare sempre soddisfazioni ai nostri rifosi. Giochiamo con la stessa mentalità e intensità”. De Roon mette in guardia sulle difficoltà dell’impegno nonostante i tre gol segnati in trasferta: “Sarà dura, il Liverpool ti può fare gol in qualunque momento. Abbiamo tanta voglia di battagliare rifacendo una prestazione importante – continua -. Prima di scendere in campo ad Anfield avevo detto ai compagni che avremmo dovuto goderci la serata. Se il Liverpool fa un gol in un quarto d’ora, rialza la testa e la partita cambia. Dobbiamo goderci la serata e dare il massimo”. Infine, sui connazionali dall’altra parte: “Ho parlato con Gakpo e Van Dijk in Nazionale quando c’è stato il sorteggio – chiude De Roon -. Prima della partita ho chiesto a Virgil di scambiare la maglia. In campo si battaglia, dopo la partita si parla”.

