Calcio: De Rossi, ‘buon punto di partenza’

Tecnico Roma: 'Per noi era importante fare una partita concreta'

ROMA, 01 SET – “Per noi era importante fare una partita concreta. La squadra è rimasta compatta, questo periodo è pieno di pressioni e per noi era importante uscire con qualche punto. Sappiamo chi saremo quest’anno, e quello di stasera è un buon punto di partenza”. Ai microfoni di Sky Sport Daniele De Rossi commenta il pareggio della sua Roma in casa della Juventus. “Con l’Empoli – ha aggiunto il tecnico giallorosso – i primi 10 minuti abbiamo fatto molto bene nella metà campo loro, poi dopo il gol ci siamo impauriti e uguale oggi. Dovremo lavorare sui nostri concetti, mettendo le nostre letture di fronte alla paura. In questi momenti bisogna analizzare anche che al 94′ Shomurodov pressava il loro portiere. La nostra paura ci fa soffrire ancora di più”.

