Calcio: De Rossi ‘con Cristante solo discussione, mai alle mani’

Tecnico: Querelerò, perché è grave inventarsi certe cose'

ROMA, 31 AGO – “Ho letto tante cose non vere questa settimana, di vero c’è solo la discussione con Cristante, ma è stata una cosa di dieci secondi. Senza parole grosse ed è grave che si sia detto che gli abbia menato, perché qualcuno ha voluto dare una sfumatura diversa. Mi toccherà querelare”. Così Daniele De Rossi alla vigilia della sfida con la Juventus tornando sull’episodio emerso in settimana. “Il giorno dopo con Cristante ci siamo abbracciati”, ha aggiunto. Smentite anche le ricostruzioni che lo avrebbero visto litigare con la Ceo, Lina Souloukou, e Gianluca Mancini: “Si è detto che ho discusso con Lina e non l’ho nemmeno vista, con Mancini non c’è stato nemmeno un abbozzo di discussione. E’ difficile gestire la preparazione di una gara come quella con la Juve così, ma non cerco alibi”. Poi i complimenti al collega Thiago Motta: “E’ un amico, non di quelli che senti tutti i giorni, ma quando lo vedi lo abbracci. Ci sono allenatori col tocco magico e lui sta dimostrando questo, ci è arrivato con la gavetta e dopo stagioni complicate. Si sta godendo i frutti del suo lavoro in una big costruita per vincere il campionato”.

