Calcio: De Rossi ‘io mister presente, al futuro non penso’

agenzia

'Vincere il derby da allenatore è diverso, c'è più tensione'

ROMA, 06 APR – “Vincere un derby è tanto bello sempre, da allenatore è un po’ diverso. Sentivamo la pressione, c’era un’attesa incredibile, quella dei tempi migliori. Sono tanto felice, forse da allenatore c’è ancora più tensione emotiva”. Lo ha detto De Rossi a Dazn dopo la vittoria nel derby. Parlando poi della festa sotto con la Sud che ha visto Mancini e Dybala tra i tifosi e Lukaku sulla balaustra,ha aggiunto: “Quando si vince si fa un po’ di cinema che è anche sano, la squadra mi ha preso di peso per andare sotto la Sud. Quello però è il loro momento, ma mi sono goduto anche io qualche abbraccio”. Poi parlando del suo futuro ha spiegato: “Per ora sono mister presente. Non ci penso al futuro, ogni tanto bisogna buttarsi anche sul divano con birra e patatine per staccare”. Infine una riflessione sull’atteggiamento della sua squadra: “A Lecce la vittoria non è arrivata perché l’allenatore è giovane e deve imparare, però noi dobbiamo essere sempre questi e l’ho ringraziati. Mi è cascata dal cielo l’opportunità di allenare la Roma, un’occasione enorme. E non solo per un aspetto emotivo, ma perché alleno giocatori forti che nascondono qualche pecca mia di inesperienza.. E’ una squadra forte che mi sta facendo diventare famoso”.

