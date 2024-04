Calcio: De Rossi recupera anche Kristensen per il derby

agenzia

Verso il derby: nella Roma lavora a parte solo Azmoun

ROMA, 04 APR – Nell’allenamento di questa mattina Daniele De Rossi (che domani parlerà alla vigilia del derby alle 10.30) recupera Rasmus Kristensen. Il calciatore si era fermato per un problema muscolare e oggi è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Assente solo Azmoun che resterà fermo altre tre settimane per una lesione ai flessori. Intanto contro la Lazio il tecnico giallorosso dovrebbe tornare al tridente titolare composto da Dybala, Lukaku ed El Shaarawy. In mezzo al campo, invece, rientra Pellegrini dopo la squalifica scontata a Lecce.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA