Calcio: De Siervo, progetto Radio Tv Serie A si sta evolvendo

agenzia

Progressivamente arriverà sul digitale terrestre

MILANO, 01 SET – “Il progetto si sta evolvendo verso una televisione vera e propria, che sta già producendo i propri contenuti e che progressivamente arriverà nelle case degli italiani sul digitale terrestre, come una televisione qualsiasi sul telecomando di tutti. L’obiettivo è quello di essere sempre più vicini ai nostri tifosi, potendoli accompagnare in un racconto originale e senza filtri dall’interno del palazzo e dei terreni di gioco”. Lo ha detto l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, intervenuto a margine della presentazione di Radio Tv Serie A.

