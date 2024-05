Calcio: De Zerbi lascia il Brighton,separazione consensuale

agenzia

'Chiudere ora mi consente di prendere tempo per decidere futuro'

ROMA, 18 MAG – Ultima partita alla guida del Brighton, domani, per Roberto De Zerbi. Il club della Premier League ha infatti annunciato che l’ad Tony Bloom e il tecnico italiano hanno trovato “un accordo reciproco” per la separazione consensuale, nonostante il contratto avesse una durata di altri due anni. Dopo la conquista di un posto in Europa League e una prima stagione molto brillante, con i complimenti di tanti tra cui Guardiola, De Zerbi ha vissuto una seconda stagione più difficile: domani la partita in casa dello United, e piu’ che l’attuale decimo posto non potra’ ottenere. “Abbiamo concordato di chiudere il mio periodo al Brighton – ha detto De Zerbi – cosi’ che sia io sia il club possiamo continuare a lavorare per ottenere il meglio. Chiudere ora mi consente di prendermi del tempo per decidere sul mio futuro. Nelle settimane scorse, il nome di De Zerbi era comparso tra i candidati alla panchina del Barcellona.

