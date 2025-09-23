Calcio: De Zerbi, ‘Psg è il potere, io all’OM per batterlo’

agenzia

Tecnico italiano esulta dopo l'1-0 sui campioni d'Europa

ROMA, 23 SET – “Ho detto al presidente del Marsiglia, Longoria, che uno dei motivi per i quali ho scelto di allenare l’Olympique e’ battere il PSG: rappresenta il potere e l’autorita’, sono i piu’ forti. E questo non mi piace”. Ha esultato cosi’ Roberto De Zerbi, dopo l’1-0 del suo OM sulla squadra di Luis Enrique, grazie a un gol di Aguerd dopo 5′ su un errore del portiere Chevalier. Mentre il Velodrome festeggiava la squadra, De Zerbi – espulso a fine match – ha spiegato la sua gioia per una vittoria che in casa mancava da 15 anni. “Abbiamo vinto meritatamente contro una squadra che sta segnando la sua epoca, come il Milan di Arrigo Sacchi o il Barcellona di Guardiola. Questa squadra gioca un calcio diverso, e questo rende la prestazione dei miei giocatori ancora più preziosa – ha poi spiegato il tecnico italiano – È uno dei giorni migliori da quando sono arrivato, ovviamente. Sono venuto all’OM per il Vélodrome e per battere il PSG. È un club che rappresenta la potenza, la squadra che vince da anni e per gli altri è quasi impossibile competere. Non lo accetto.”

