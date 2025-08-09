agenzia
Calcio: decide Cancellieri, la Lazio batte il Burnley 1-0
I biancocelesti battono gli inglesi grazie a gol dell'ex Parma
ROMA, 09 AGO – Dopo la sconfitta contro il Fenerbahce e il pareggio con il Galatasaray, arriva anche la vittoria per la Lazio nella terza amichevole internazionale, la quinta giocata dalla squadra di Sarri in questo precampionato. Contro il Burnley, neopromossa in Premier League, basta infatti una rete di Cancellieri nella ripresa per uscire dal “Turf Morr” con una vittoria e confermare il processo di crescita dei biancocelesti. Dopo un primo tempo di sofferenza, con gli inglesi ad andare vicino al vantaggio con il colpo di testa di Sonne, finito sulla traversa, nella ripresa la Lazio aumenta i giri conquistando prima un rigore con Dia, fallito però da Zaccagni che si lascia parare la conclusione dal portiere avversario, poi colpendo la traversa con il colpo di testa di Cancellieri. Al minuto 76, però, proprio l’ex Parma, riesce a bucare la porta avversaria con il sinistro consegnando la vittoria ai suoi. Sfortunato il Burnley che sbatte ancora sui pali senza riuscire a trovare la rete. Adesso, per la Lazio, il ritorno a Roma prima dell’ultima amichevole, il 16 agosto a Rieti contro l’Atromitos, che chiuderà la stagione estiva proiettando i biancocelesti verso l’esordio in campionato previsto a Como.