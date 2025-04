Calcio: Dele-Bashiru ‘derby speciale, ci faremo trovare pronti’

agenzia

Il nigeriano della Lazio: "C'è fiducia, spinta dai tifosi'

ROMA, 12 APR – “Non c’è bisogno che sottolinei quanto sia importante il derby per noi e per i nostri tifosi, lo affronteremo con tanta fiducia per provare a conquistare la vittoria. Il derby è una partita speciale, grazie anche alla spinta dei nostri tifosi, e non ha bisogno di presentazioni. Per questo ci faremo trovare pronti. Sono molto felice di aver realizzato già cinque gol in questa stagione. Ovviamente se dovessi segnare anche nel derby, sarebbe quello più importante. Ma al di là della mia presenza in campo, però, la cosa fondamentale rimane sempre il risultato della squadra”. Sono queste le parole di Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista della Lazio, ai canali ufficiali del club prima del derby. Poi un pensiero all’Europa con il ritorno alla gara perso contro il Bodo/Glimt in Norvegia: “In Europa, così come nella gara d’andata contro i giallorossi, non abbiamo offerto la nostra prova migliore, non voglio trovare scuse. Sicuramente, le condizioni ambientali non ci hanno aiutato. Contro il Bodo/Glimt è stata una partita fisica, era perfino difficile correre rispetto alle gare che affrontiamo solitamente. Non è stato facile adattarsi alle condizioni del campo. Ma sono sicuro che giovedì otterremo un grande risultato”, conclude.

