Calcio: delegazione Venezia omaggia il Grande Torino a Superga

agenzia

Il tecnico Di Francesco sul luogo della tragedia del 1949

TORINO, 02 MAG – A poche ore dalla sfida contro il Torino, in programma questa sera alle 20.45, il Venezia ha voluto rendere omaggio al Grande Torino. Una delegazione del club arancioneroverde, capitanata dal tecnico Eusebio Di Francesco e dal dirigente ex granata Cristian Molinaro, è salita sul colle di Superga per deporre una corona di fiori sotto la lapide dedicata a Valentino Mazzola e compagni. Tra due giorni, il 4 maggio, ricorrerà il 76esimo della tragedia del 1949, quando l’aereo che riportava a casa la squadra da Lisbona dopo un’amichevole contro il Benfica andò a schiantarsi e morirono i 31 passeggeri tra calciatori, staff tecnico, giornalisti e membri dell’equipaggio.

