Calcio: Di Francesco, ‘Ci facciamo gol da soli, peccato’

Zanetti: 'Derby bellissimo, siamo stati bravi a ribaltarla'

VERONA, 04 OTT – Eusebio Di Francesco è visibilmente amareggiato. “Dispiace parlare degli episodi – afferma – ma prendere un gol così non è possibile. Ci facciamo gol da soli, peccato. Abbiamo concesso troppi angoli ma per nostri disimpegni un po’ troppo superficiali. Abbiamo giocato una buona gara, creato anche qualche buona occasione e paghiamo un nostro errore perchè il risultato più giusto era il pareggio”. Di Francesco sottolinea che “i gol che prendiamo su corner è questione di attenzione. Per arginare questa situazione c’è una sola strada, il lavoro. Dobbiamo essere più bravi e più attenti e ognuno deve prendersi maggiore responsabilità. Dobbiamo fare solo mea culpa perchè dovevamo portare a casa il risultato. Alla squadra chiedo più determinazione e più cattiveria agonistica perchè non possiamo permetterci certe leggerezze. Poi l’episodio ci sta, fa parte del calcio”. Paolo Zanetti è su di giri. “Siamo stati bravi a trovare immediatamente il pareggio. La rete del Venezia in avvio poteva uccidere un elefante. Abbiamo cercato con più voglia, più determinazione la vittoria e alla fine è arrivata per un episodio anche fortunato ma questa vittoria l’abbiamo cercata, voluta. Ho schierato una formazione più offensiva, abbiamo creato tante occasioni, penso che la squadra abbia davvero fatto una bella partita e comunque ritengo sia stato un derby bellissimo”.

