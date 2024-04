Calcio: Di Francesco, col Toro sarà decisivo vincere i duelli

agenzia

Tecnico del Frosinone prepara la trasferta, ho un paio di dubbi

FROSINONE, 19 APR – La prima vittoria in trasferta del campionato e uno scatto verso la salvezza passeranno per i duelli. Determinanti più di altre volte. “Dobbiamo vincerli per sperare di fare risultato a Torino – osserva Eusebio Di Francesco nella conferenza dell’antivigilia -. Affrontiamo una squadra fisica, molto bene allenata, la conosciamo, ha pochi difetti. Ha ambizioni europee. L’intensità è una delle armi migliori”. Il Frosinone, reduce da tre pareggi di fila ed ancora terz’ultimo, cercherà il colpaccio al ‘Grande Torino’ dove ha già vinto in Coppa Italia a novembre. Tra l’altro Di Francesco ha una tradizione favorevole con la squadra granata: è l’avversaria che ha battuto più volte (dieci in 20 precedenti) in carriera. La squadra ciociara punterà sulle fasce con gli esterni Zortea e Valeri in crescita. “Aiuta avere giocatori con determinate caratteristiche – aggiunge Di Francesco -, Sono convinto di una cosa: un calciatore più difende bene e meglio riesce ad attaccare meglio”. Di Francesco non teme la pressione del momento anche se ammette che l’inesperienza di un gruppo giovane può diventare un problema. “In alcuni frangenti regalerei qualche anno ai miei ragazzi – sorride Di Francesco -. Viviamo di questa pressione, è il nostro lavoro. Ma deve essere sana e spingerti a dare il massimo. Serve equilibrio e bisogna dare il giusto peso alle gare. Tornando ai giovani: più li carichiamo di responsabilità e meno ci daranno”. Di Francesco dovrebbe confermare la formazione che ha pareggiato a Napoli. “Ho un paio di dubbi, deciderò domani – dice il tecnico -. Voglio tenere tutti sulla corda. Le partite sono sempre più sentite, è importante fare risultato”. Recupera Monterisi, non Bonifazi. Si è fermato di nuovo Marchizza. In attacco non mancheranno Soulé e Cheddira, reduce dalla doppietta al Napoli (cinque gol nelle ultime sette). L’allenatore difende l’argentino che domenica scorsa ha fallito il rigore. “I penalty li sbagliano tutti – continua DiFra – Non lo giudichiamo per un calcio di rigore come dice la canzone. Soulé tira benissimo dal dischetto, lui deve superare l’errore. Il calcio ti dà l’opportunità di rifarti subito, è questa la cosa bella”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA