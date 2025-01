Calcio: Di Francesco ‘Empoli ha fatto meglio,buon punto per noi’

agenzia

Tecnico Venezia: 'Servono rinforzi con caratteristiche diverse'

VENEZIA, 04 GEN – “Ci dobbiamo tenere stretto questo punto: l’Empoli ha giocato meglio di noi e ci ha messo in difficoltà. Siamo mancati dal punto di vista del palleggio ridando spesso palla agli avversari. Possiamo fare molto meglio di così”. E’ quanto ha sostenuto Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa, dopo il pareggio casalingo del Venezia con l’Empoli. “Sappiamo che per il girone di ritorno dobbiamo avere soluzioni differenti rispetto alle caratteristiche che abbiamo già – ha aggiunto parlando di mercato -: il fatto di non aver fatto gli ultimi tre cambi non vuole essere un messaggio alla società sulla rosa ristretta. Semplicemente, pensavo di ricorrere alla panchina più avanti, ma lo sviluppo della gara lo ha sconsigliato”.

