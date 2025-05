Calcio: Di Francesco, “ok vittoria ma testa già a Cagliari”

agenzia

"Tre punti che ci danno unione e forza per i 180' finali"

VENEZIA, 12 MAG – “Siamo contenti della prestazione: questa vittoria ci deve dare unione e forza, ma dobbiamo già pensare al Cagliari. Saranno 180′ in cui ci giocheremo tutto. Dobbiamo avere la testa solo per fare punti, siamo cresciuti come collettivo e adesso ce la giocheremo fino in fondo. Questo successo è per il nostro pubblico splendido. Con queste prestazioni li trasciniamo e loro ci trascinano”. Lo ha detto Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa, dopo la vittoria casalinga del Venezia con la Fiorentina. “La salvezza sarebbe storica – ha aggiunto – ma non voglio parlarne. Dobbiamo pensare unicamente al campo senza guardare alla classifica. Mi piace vedere che tutte le squadre in questo finale di stagione si stanno giocando le partite fino in fondo. Anche quelle che non hanno obiettivi, per rispetto di tutti. Il nostro calcio in questo sta crescendo positivamente”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA