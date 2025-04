Calcio: Di Francesco, ‘tolto un rigore netto, manca rispetto’

agenzia

"Milan non ha bisogno di certi aiutini, ci giochiamo salvezza"

ROMA, 27 APR – “Pavlovic si è disinteressato della palla e questa azione andava rivista al Var. Ci è stato tolto un rigore netto: vogliamo rispetto perché ci stiamo giocando la salvezza. Il Milan, che è già più forte, non aveva bisogno di questi aiutini. Non meritiamo questo trattamento”. E’ quanto ha sostenuto Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta interna con il Milan. “Sono arrabbiato perché quell’episodio poteva cambiare il corso della gara – ha aggiunto -. I torti non li accetto più: sono sempre serio e pacato, ma oggi non posso tollerarli. Abbiamo fatto un’ottima gara e meritavamo davvero di più”.

