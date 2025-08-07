Calcio: Di Lorenzo, ‘Abbiamo lavorato bene e c’è entusiasmo’

agenzia

'Stagione tosta ma siamo concentrati e Conte sa come stimolarci'

NAPOLI, 07 AGO – “Siamo ripartiti con grande entusiasmo e dobbiamo cavalcare e alimentare questo entusiasmo tramite il lavoro. Sarà una stagione lunga e tosta, ma ci sono i presupposti per fare bene. Abbiamo lavorato bene e siamo soddisfatti” Giovanni Di Lorenzo esamina la prima parte della preparazione del Napoli e traccia il bilancio del lavoro svolto fino a ora. “Abbiamo un allenatore – dice il capitano del Napoli ai mjicrofoni di Sky Sport – che ha vinto e che ha rivinto, sa come stimolare il gruppo. Siamo concentrati sulla stagione sapendo che sarà tosta”.

