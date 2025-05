Calcio: Di Maria torna a casa, riparte dal Rosario Central

agenzia

Dopo addio al Benfica il 38enne in campo con il suo vecchio club

ROMA, 30 MAG – Angel Di Maria torna a casa. Dopo l’addio al Benfica, il giocatore 38enne riparte dal Rosario Central, il club dove tutto ha esordito tra i professionisti e che ha ufficializzato l’ingaggio del beniamino dei tifosi. “Che bello tornare a casa, uno dei giorni più felici della nostra vita”, le parole di Di Maria sui social. Il Central è la squadra di casa dell’argentino, lasciata nel 2007 per volare in Europa: il Benfica, il suo primo club nel Vecchio Contenente, poi ha vestuto le maglie di Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain, Juventus per chiudere ancora con la squadra portoghese dal 2023 alla stagione appena conclusa. E ora il ritorno nella sua Argentina.

