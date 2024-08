Calcio: Dia ‘Lazio importante, aiuterò a raggiungere obiettivi’

agenzia

L'attaccante: "Baroni tranquillo, qui come una famiglia"

ROMA, 21 AGO – “Per me è importante arrivare alla Lazio, è uno step nella mia carriera. Prima di tutto voglio giocare a calcio e aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi dopo una stagione per me complicata. Baroni è un uomo tranquillo, ci fa capire quello che vuole senza urlare. Ho trovato una squadra che è come una famiglia, un gruppo che vive bene”. Così Boulaye Dia, ultimo acquisto biancoceleste, ai canali ufficiali del club parla del suo primo approccio con la nuova realtà. Alla Lazio l’attaccante ritrova Tchaouna, insieme al quale “abbiamo giocato 6 mesi: è cresciuto tanto in poco tempo, deve lavorare ma ha un grande talento. Castellanos? La concorrenza deve essere sana e aiuterà la squadra, oltre a noi giocatori. Per un attaccante è importante avere compagni che abbiano qualità”. Infine un pensiero sulla propria storia con Dia che sottolinea come “all’inizio della mia carriera ci sono stati tanti ostacoli e non è stato facile. Ero piccolo di stazza e tanti club mi hanno rifiutato, il mio primo contratto è arrivato dopo i 20 anni e nel frattempo lavoravo in officina, mi alzavo alle 4 di mattina ma poi è arrivata la chance che aspettavo e ora sono felice di godermi questo privilegio”, conclude.

