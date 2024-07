Calcio: diritti tv campionato Primavera a Sportitalia

agenzia

In assemblea assegnati anche diritti per la Spagna

MILANO, 26 LUG – L’assemblea della Lega Serie A, svoltasi in mattinata in videoconferenza, ha assegnato i diritti audiovisivi delle competizioni Primavera a Sportitalia per il ciclo 2024/27. Inoltre, durante la riunione le società hanno proseguito l’analisi delle diverse opportunità e strategie da perseguire sul fronte dei diritti audiovisivi in ambito internazionale, assegnando nel contempo i diritti per la Serie A, la Coppa Italia e la Supercoppa italiana in Spagna per i prossimi 3 anni (2024/27).

