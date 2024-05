Calcio: domani il Palermo comincia la corsa alla Serie A sfidando la Sampdoria di Pirlo

Sport

Gara unica alle 20,30 allo Stadio Barbera che va verso il sold out. Intanto i rosanero pensano alla prossima stagione e dal 7 al 20 luglio raduno a Livigno, dove la squadra si fermerà per due settimane, approfittando dei grandi benefici offerti dall’allenamento in altura e delle strutture all’avanguardia messe a disposizione dal Piccolo Tibet, a partire dal Centro di Preparazione Olimpica Aquagranda

Domani via ai play off del campionato di Serie B di calcio che dovranno decretare la terza squadra che nella prossima stagione farà compagnia a Parma e Como in Serie A. Domani nel primo turno preliminare in campo Palermo e Sampdoria e sabato la sfida Catanzaro-Brescia in gara unica, con le vincenti che in semifinale (andata il 20 prossimo) sfideranno rispettivamente Venezia e Cremonese.

Per la sfida di domani sera alle 20,30 allo stadio Barbera si va verso il sold out col pubblico palermitano che proverà a spingere i rosanero di Mignani a dare il massimo per superare la Sampdoria di Pirlo una delle squadre più in forma del torneo.

“I playoff sono un altro campionato sotto certi aspetti – ha detto Mignani alla vigilia della sfida di domani sera, con la squadra rosanero che ha ricevuto a sorpresa la visita al Centro Sportivo Torretta, dell’a.d del City Group, Ferran Soriano – si azzera tutto e le partite hanno un valore completamente diverso rispetto al campionato. Quella di domani sera è una partita secca da dentro o fuori. Il mio passato è ormai alle spalle e bisogna guardare al presente: giochiamo una partita importante in uno stadio pieno”.

Il campo da calcio con vista di Livigno (Credit APT Livigno)

RITIRO PRECAMPIONATO A LIVIGNO. Intanto nell’attesa di conoscere quale campionato disputerà la prossima stagione il Palermo, è da tempo ufficiale data e località del ritiro precampionato: il Palermo Football Club, sarà ospite a Livigno nella prossima estate, dal 7 al 20 luglio per un periodo di preparazione in vista del campionato 2024-2025. Una notizia molto attesa, accolta con enorme soddisfazione da entrambe le parti per un appuntamento molto atteso dai tifosi affezionati a questi colori, sparsi in tutto il Mondo, sempre attenti alle sorti sportive di una delle squadre con maggior riconoscibilità in ambito calcistico.

Il Palermo arriverà a Livigno il 7 luglio, dove si fermerà per due settimane, approfittando dei grandi benefici offerti dall’allenamento in altura e delle strutture all’avanguardia messe a disposizione dal Piccolo Tibet, a partire dal Centro di Preparazione Olimpica Aquagranda, un polo di interesse internazionale che attira centinaia di atleti olimpici e non, in rappresentanza di decine di discipline e federazioni. Ad accogliergli, i rosanero, i cui allenamenti saranno aperti alla stampa, troveranno quindi anche una bella dose di turisti, che come ogni anno, in estate, raggiungono Livigno per le loro vacanze attive, all’insegna dello sport e non solo. Il contesto perfetto, sia per preparare al meglio la stagione 2024-2025, che sarà comunque piena di grandi aspirazioni sportive, sia per godere di un contorno paesaggistico, culturale e sociale unico nel suo genere, che fa dello spirito di accoglienza, del rispetto di una natura incontaminata, e di una ricchissima offerta enogastronomica dei capisaldi della propria proposta turistica e commerciale.

Il Centro di Preparazione Olimpica Aquagranda, struttura d’eccellenza del territorio (Credit APT Livigno)