Calcio: Donnarumma, ‘affascinato dal City, voglio fare storia’

agenzia

Intervista ai canali club: 'un orgoglio lavorare con Guardiola'

ROMA, 11 SET – “Sono davvero felice ed emozionato di essere in uno dei migliori club al mondo. Questo è un club con una lunga storia alle spalle e ha fame di vittorie. So che c’è molta responsabilità, ma sono orgoglioso di aiutare il club a continuare a vincere insieme”: queste le prime parola di Gianluigi Donnarumma in una intervista ai canali ufficiali del Manchester City, club nel quale è approdato nell’ultima giornata di calciomercato. “Sicuramente il Milan e il Psg mi hanno aiutato molto nella mia crescita – le parole del portiere – Ho vinto tanto nella mia carriera, quindi sarò sempre grato a loro per tutto quello che mi hanno dato. Ora però sono completamente concentrato sulla mia nuova sfida qui: scrivere la storia e diventare un simbolo per la città e per il club. E soprattutto, rendere orgogliosi i tifosi e vincere tanti trofei insieme, perché è un club storico e merita di arrivare il più in alto possibile. Sono orgoglioso di essere qui e felice della scelta che ho fatto, e spero di scrivere la storia qui e vincere più trofei possibile, questo è il mio obiettivo”. Donnarumma si è poi detto ‘affascinato’ dal City: “È un club che mi ha sempre affascinato. L’ho sempre seguito con piacere. Vedo tutto intorno a me, come il centro sportivo e lo stadio, sono fantastici. Non si può capire finché non lo vedi con i tuoi occhi – ha sottolineato – Le strutture e lo staff qui sono fantastici. Sono venuto qui con tutta la mia famiglia per il mio primo giorno al club e la mia prima emozione è stata che sembra una vera famiglia. Tutti sorridono e io sono felice e orgoglioso e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”. “Penso che la storia di Guardiola parli da sola. Il fatto che mi abbia voluto qui è motivo di orgoglio – ha sottolineato Donnarumma – È un’emozione indescrivibile. Essere allenato da Pep credo sia il massimo per un calciatore. Non vedo l’ora di seguirlo e scendere in campo con lui. Sono sicuro che mi aiuterà molto e faremo grandi cose insieme, in questa stagione e negli anni a venire”. Nell’intervista il portiere stabiese parla poi del suo sogno di giocare in Premier: “È un nuovo capitolo della mia vita e della mia carriera. Giocare in Premier League con il Manchester City è una grande emozione per me e sono pronto per questa sfida – ha sottolineato – Ho sempre sognato di giocare in Premier League, perché è il campionato migliore del mondo. Per un giocatore, penso che raggiungere il successo in Premier League sia il massimo della sua carriera, quindi sono davvero felice di essere qui, sono disposto a scendere in campo per il suo club che ha desiderato così tanto ingaggiarmi e spero di poter ricambiare la fiducia”.

