Calcio: Donnarumma, ‘con Gattuso ritroviamo la forza italiana’

'Felice di ritrovarlo dopo il Milan, so quello che puo' dare'

“Contro la Norvegia non abbiamo avuto la forza di rialzarci, bisogna ritrovare questa forza italiana, tutti insieme, ci stiamo lavorando, con Gattuso ci riusciremo”. Lo ha detto Gigio Donnarumma parlando oggi a Coverciano. “Ho avuto Gattuso al Milan, so che persona è e quello che può dare, sono felice di averlo ritrovato qui; ha iniziato alla grande, sta dando tutto e noi daremo tutto per riportare l’Italia in alto – ha aggiunto il capitano azzurro e neo portiere del Manchester City – Ora bisogna procedere passo dopo passo, fare gruppo, essere umili, affiatati. Siamo una squadra giovane che vuole crescere e emozionare, è una sciocchezza che il nostro calcio non ha talenti. L’obiettivo per la nuova stagione per me è sempre lo stesso, vincere il più possibile, con il City e con la Nazionale, vogliamo riportarla dove merita lo meritano gli italiani, dopo momenti difficili sono convinto che ci toglieremo tante soddisfazioni”.

