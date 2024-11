Calcio: Donnarumma, Italia emoziona e San Siro si riempie

agenzia

Capitano azzurri: 'ai compagni diro', e' nostro merito'

APPIANO GENTILE, 16 NOV – “A San Siro ci sarà un’atmosfera incredibile. Come dirò alla squadra, se c’è questa atmosfera è anche merito nostro che siamo riusciti a dare emozioni a tutti gli italiani. Quindi dobbiamo essere orgogliosi, andare in campo e farli emozionare. Poi a fine partite tutto insieme ci stringeremo in un grande abbraccio”. Lo ha detto il capitano dell’Italia Gianluigi Donnarumma in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League contro la Francia. “Domani sarà una partita speciale, con tanti tifosi. Sicuramente sarà emozionante davanti a tantissimi tifosi, non vediamo l’ora di tornare in Italia e affrontare una grande partita. Il nostro obiettivo sarà di giocare un bel calcio, soffrire quando ci sarà da soffrire, tutti insieme con l’amore per questa maglia e far divertire i tifosi. Tornare a San Siro è sempre speciale, è stata la mia casa per tanti anni e ho tantissimi ricordi. Tifosi stupendi, ogni partita ti fanno sentire il loro calore. Quando entri a San Siro senti un’atmosfera talmente diversa rispetto ad altrove, ti dà grande energia. Mi aspetto una bella reazione, poi quando si indossa la maglia della nazionale siamo tutti italiani. Mi aspetto una grande atmosfera per tutta la squadra, sono convinto sarà una serata speciale”. Quanto alla Francia, il capitano azzurro ha sottolineato di non confidare nel momento di difficoltà dei Bleus. “Mi aspetto un avversario con un po’ di assenze, ma sappiamo la loro qualità e la qualità dei sostituti – ha spiegato Donnarumma – Sarà una Francia che non ha fatto risultato, quindi sarà più arrabbiata, senza contare il risultato che abbiamo fatto noi lì…. Troveremo una Francia aggressiva e che avrà voglia di rifarsi. Ci sarà da soffrire, hanno una squadra tecnica e di grande corsa, bisognerà stare sicuramente super attenti. Sicuramente il nostro step in più che stiamo facendo è la voglia di non prendere gol e lottare, essere aggressivi su ogni palla”. “Mbappé? Non so delle scelte che ci sono nelle altre squadre, non so cosa sia successo. Sicuramente è un’assenza importante, conosco Kylian ed è uno dei più forti al mondo. Se ci fosse stato ci avrebbe potuto dare gran fastidio, ma comunque ci saranno altri giocatori forti, come Barcola e Kolo Muani. Hanno tanti giocatori di qualità”.

