Calcio: Donnarumma, sto rivedendo spirito Euro 2020

agenzia

Capitano azzurri: 'trovata la quadratura, serviva una sterzata'

APPIANO GENTILE, 16 NOV – “Sto rivedendo nella squadra lo spirito dell’Europeo 2020. Sono tutti ragazzi giovani che hanno voglia di dimostrare e voglia di indossare questa maglia che è speciale, ti fa dare il 300%. Penso che la differenza la sta facendo il gruppo, oltre a tutto quello che sta facendo l’allenatore e tutto lo staff”. Lo ha detto il capitano dell’Italia, Gianluigi Donnarumma, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Nations League contro la Francia. “Lo staff ha trovato la quadratura e la medicina giusta per metterci a posto e far tornare l’Italia a fare l’Italia – ha aggiunto il portiere – Dopo la delusione dell’Europeo serviva una sterzata, il difficile poi è continuare con le prestazioni. Il nostro obiettivo ora è continuare a migliorare e lavorare, ma anche a divertirci e far divertire la gente. Il gruppo è sano, si vuole bene e si diverte. Poi le partite si possono vincere o perdere, ma l’importante è sudare la maglia. Domani il nostro obiettivo sarà di fare una grande partita e di portarla a casa”.

