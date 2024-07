Calcio donne: 33 convocate per sfide con Olanda e Finlandia

agenzia

Qualificazioni a Euro 2025, Italia in campo tra una settimana

ROMA, 05 LUG – Un mese dopo il doppio pareggio con la Norvegia, la nazionale femminile di calcio si appresta a tornare in campo per le ultime due gare del girone di qualificazione all’Europeo, che si disputerà tra un anno in Svizzera. Il cammino delle azzurre si concluderà con le sfide contro Olanda e Finlandia, rispettivamente in programma venerdì 12 luglio a Sittard (ore 20.45, Rai Sport) e martedì 16 luglio a Bolzano (ore 19, Rai Sport). In palio, negli ultimi 180 minuti del Gruppo 1 della Lega A, ci sarà la qualificazione diretta al torneo continentale: per ottenere il pass per Euro 2025 senza dover disputare lo spareggio in programma a fine anno, l’Italia – attualmente terza – dovrà fare più punti della Norvegia, che precede la squadra di Andrea Soncin in virtù di una miglior differenza reti. Per questo fondamentale doppio impegno il tecnico azzurro ha deciso di confermare in blocco il gruppo che ha preso parte al raduno di Galzignano Terme e Brunico. Saranno quindi 33 le calciatrici che mercoledì 10 luglio saliranno sul volo per l’Olanda, dove la Nazionale tenterà di ripetere l’impresa compiuta nella partita d’andata, vinta 2-0 con le reti di Giacinti e Bonfantini. Come Gigi Buffon, anche Chiara Marchitelli si appresta a vivere una nuova avventura azzurra in un ruolo per lei inedito: sarà capo delegazione della nazionale femminile, prendendo il posto di Stefano Braghin.

