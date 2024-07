Calcio donne: 4-0 alla Finlandia, Italia qualificata a Euro 2025

agenzia

Successo decisivo delle azzurre di Soncin a Bolzano

ROMA, 16 LUG – L’Italia ha battuto 4-0 la Finlandia a Bolzano, conquistando la qualificazione agli Europei femminili del 2025. Alle azzurre di Andrea Soncin occorreva vincere contro le finniche, ultime nel gruppo 1, per garantirsi la qualificazione diretta al torneo in programma tra un anno in Svizzera. Le reti sono state realizzate da Beccari e Giugliano nel primo tempo, da Cambiaghi e Nystrom (autorete) nella ripresa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA