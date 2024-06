Calcio donne: consegnata a Spugna la Panchina d’oro 2022/23

agenzia

L'allenatore della Roma 'frutto di amore, passione e ambizione'

ROMA, 09 GIU – L’anno scorso ha guidato la Roma femminile al suo primo e storico scudetto. Quest’anno ha fatto ancora meglio, centrando il secondo tricolore e conducendo le giallorosse anche al successo in Coppa Italia: il tecnico delle capitoline, Alessandro Spugna, ha finalmente ricevuto la Panchina d’oro 2022/23 che non aveva potuto ritirare a Coverciano perché impegnato in Champions League con la squadra. Sono stati i colleghi, gli allenatori e le allenatrici degli altri club di Serie A femminile, a votarlo quale miglior tecnico del campionato scorso, con 18 voti. “Dietro a questo riconoscimento ci sono tanto amore, tanta passione e tanta ambizione – ha sottolineato Spugna, ricevendo il premio a Rimini durante la ‘Coach Experience’, l’evento organizzato dall’Aiac con la valorizzazione Settore Tecnico per l’aggiornamento dei tecnici -. Ripetere la scorsa stagione non era scontato né facile e invece tutti quanti siamo stati molto bravi a completare una stagione forse ancora più esaltante dal punto di vista dei risultati”. Sono stati il direttore della Scuola Allenatori, Renzo Ulivieri, e il segretario del Settore Tecnico, Paolo Piani, a consegnare il riconoscimento.

