Calcio donne: Gravina, il professionismo è atto di civiltà

N.1 Figc, siamo lontani da altre realtà ma stiamo crescendo

ROMA, 24 MAR – “Il calcio femminile è una parte importante del piano strategico ed evolutivo del calcio italiano. La Federazione, al momento, è l’unica che ha voluto riconoscere il professionismo al calcio giocato dalle ragazze. Lo riteniamo un atto di civiltà, dovuto e doveroso, verso le ragazze che hanno dato un contributo altamente significativo al calcio”. Sono queste le parole di Gabriele Gravina, presidente Figc, durante ‘Women4Football’, il galà per la consegna dei premi AIC alle migliori calciatrici della stagione sportiva 2023-24. “Siamo ancora lontani da altre realtà, ma stiamo crescendo. Dobbiamo ringraziare i club che stanno facendo grandi sacrifici; il professionismo costa, i club si stanno impegnando tantissimo. Stiamo lavorando per creare una filiera importante, legata alla competitività riscoprendo il vero termine della competizione per lo sviluppo del calcio femminile”, conclude Gravina.

