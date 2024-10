Calcio donne: Italia batte Malta 5-0, goleada per le azzurre

agenzia

Prossimo impegno martedì contro Spagna campione del mondo

ROMA, 25 OTT – L’Italdonne, al Tre Fontane di Roma, batte Malta con un netto 5-0 che sta anche stretto alle azzurre per quanto prodotto nei 90 minuti. Bastano 7 minuti all’Italia per passare in vantaggio con la capitana Girelli che gira di testa alle spalle di Ebejer. Nella ripresa, poi, il raddoppio è firmato da Cantore che sfrutta l’assist di Severini per insaccare da due passi chiudendo la pratica. A rendere più amaro il passivo per le maltesi ci pensano prima Glionna che arrotonda il punteggio con un destro preciso, poi l’autogol del 4-0 e infine ancora Cantore che firma la sua personale doppietta e fissa il punteggio sul 5-0. Prossimo impegno per le azzurre, martedì al “Romeo Menti” di Vicenza alle 18.15, sarà contro le campionesse del mondo in carica della Spagna.

