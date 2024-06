Calcio donne: Italia-Norvegia 1-1

agenzia

Qualificazioni Euro 2025

ROMA, 04 GIU – L’Italia femminile ha pareggiato 1-1 con la Norvegia a Ferrara nella quarta partita del Gruppo 1 della Lega A per le qualificazioni a Euro 2025. Un risultato che, dopo lo 0-0 di qualche giorno fa a Oslo, lascia le due squadra appaiate in classifica con 5 punti, ma le scandinave sono al momento avanti per differenza reti. Saranno quindi le ultime due partite a determinare chi sarà qualificata direttamente, le prime due del girone, e che andrà allo spareggio, terza (attualmente l’Italia) e quarta. Le azzurre sono andate in vantaggio già al 6′ del primo tempo, con Giugliano, ma poi non sono riuscite a mettere al sicuro il risultato e a 9′ dalla fine della partita sono state raggiunte da un gol di Maanum,

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA